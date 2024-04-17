Германия ищет дополнительные средства ПВО для Украины

Правительство Германии запустило инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны, которые можно передать Украине.

Источник: "Европейская правда", Tagesschau

Детали: С инициативой выступили министерства иностранных дел и обороны Германии.

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Министр иностранных дел Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус уже обратились к партнерам из ЕС и НАТО, а также к третьим странам, сообщили спикеры обоих министерств.

Представители ведомств не предоставили никаких подробностей, однако отметили, что Инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне" имеет целью как можно быстрее предоставить Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.

По словам спикера, "нам нужно еще раз серьезно рассмотреть, есть ли другие системы, которые можно быстро передать Украине".

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