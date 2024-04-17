Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО, про яке просив Зеленський

Засідання Ради Україна-НАТО за запитом українського лідера Володимира Зеленського пройде 19 квітня, воно буде присвячене нагальним потребам офіційного Києва в озброєнні.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю".

Реклама:

Деталі: За словами Столтенберга, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

"Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав генсек НАТО.

Що передувало: Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю – під час іранських ударів.

ВІДЕО ДНЯ

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.