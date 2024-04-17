Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО, о котором просил Зеленский

Заседание Совета Украина-НАТО по запросу украинского лидера Владимира Зеленского пройдет 19 апреля, оно будет посвящено насущным потребностям официального Киева в вооружении.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу".

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Детали: По словам Столтенберга, Совет Украина-НАТО состоится на уровне министров обороны "для обсуждения насущных потребностей в большей поддержке Украины", в ней также примет участие Владимир Зеленский.

"В частности, ожидаю обсуждения по противовоздушной обороне, а также артиллерийских снарядов в продолжение чешской инициативы, которую поддержали Нидерланды и Дания", - добавил генсек НАТО.

"В частности, ожидаю обсуждения по противовоздушной обороне, а также артиллерийских снарядов в продолжение чешской инициативы, которую поддержали Нидерланды и Дания", – добавил генсек НАТО.

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Что предшествовало: Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.