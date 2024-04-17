З окупації повернули ще дві сім'ї з дітьми

З окупованої території Херсонщини вдалося повернути дві сім'ї з трьома дітьми.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За словами очільника ОВА, одна з сімей виховує двох братів віком 12 та 16 років, позбавлених батьківського піклування. "Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів", - зауважив Прокудін.

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Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою.

Пряма мова: "Радий вітати на українській землі ще дві родини, котрі виїхали з поки що окупованих громад Херсонщини…

Дякую благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам справах дітей, які працювали над цим поверненням".