Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

З окупації повернули ще дві сім'ї з дітьми

Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 18:11
З окупації повернули ще дві сім'ї з дітьми
ілюстративне фото. джерело: Christopher Hopefitch / getty images

З окупованої території Херсонщини вдалося повернути дві сім'ї з трьома дітьми.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За словами очільника ОВА, одна з сімей виховує двох братів віком 12 та 16 років, позбавлених батьківського піклування. "Заради них опікуни наважилися виїхати з тимчасової окупації, адже не могли більше наражати на небезпеку дітлахів", - зауважив Прокудін. 

Реклама:

Також на підконтрольну Україні територію евакуювалася родина з трирічною дівчинкою. 

Пряма мова: "Радий вітати на українській землі ще дві родини, котрі виїхали з поки що окупованих громад Херсонщини…

Дякую благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам справах дітей, які працювали над цим поверненням".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьевакуаціявійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Херсонська область
Гуменюк відповіла на заяву журналістів: каже, що все неправда
Росіяни атакують на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському − Генштаб
Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"
Останні новини
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: