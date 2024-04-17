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Из оккупации вернули еще две семьи с детьми

Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 18:11
Из оккупации вернули еще две семьи с детьми
иллюстративное фото. источник: Christopher Hopefitch / getty images

С оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть две семьи с тремя детьми.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По словам главы ОВА, одна из семей воспитывает двух братьев в возрасте 12 и 16 лет, лишенных родительской опеки. "Ради них опекуны решились уехать из временной оккупации, ведь не могли больше подвергать опасности детей", - отметил Прокудин.

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Также на подконтрольную Украине территорию эвакуировалась семья с трехлетней девочкой.

Прямая речь: "Рад приветствовать на украинской земле еще две семьи, которые выехали из пока оккупированных общин Херсонщины...

Спасибо благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, службам по делам детей, которые работали над этим возвращением".

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Темы: Херсонская областьэвакуациявойнадети
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