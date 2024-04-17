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Байден укотре закликав Конгрес розблокувати допомогу для України

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 18:21
Байден укотре закликав Конгрес розблокувати допомогу для України
Джо Байден. фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже не вперше закликав Республіканську партію якнайшвидше схвалити військову допомогу для України та Ізраїлю.

Джерело: колонка Байдена для газети The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Американський президент нагадав про те, як українські військові стримують натиск Росії по всій лінії фронту і як Ізраїль разом із союзниками минулими вихідними відбив масовану ракетну й безпілотну атаку Ірану.

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"І Україна, і Ізраїль зазнають нападів зухвалих ворогів, які прагнуть їхнього знищення. Путін хоче підкорити народ України і поглинути його націю в новій російській імперії. Уряд Ірану хоче знищити Ізраїль назавжди, стерши єдину в світі єврейську державу з лиця землі", – констатував Байден.

На його думку, США не повинні з цим змиритись, позаяк "на кону стоїть наша безпека".

"Якщо Росія переможе, війська Путіна наблизяться до наших союзників по НАТО ближче, ніж будь-коли… Ми повинні посилити підтримку України зараз, щоб зупинити Путіна від зазіхань на наших союзників по НАТО і гарантувати, що він не втягне американські війська в майбутню війну в Європі", – закликає американський лідер.

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Окремо Байден наголосив, що рішення про військову допомогу Україні та Ізраїлю означають не "виписування безлімітних чеків", а інвестиції в американську промислову базу.

"Путін невпинно намагався зламати волю українського народу. Йому це не вдалося. Тепер він намагається зламати волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, які вимагають лідерства і мужності. Це один з них", – підсумовує президент США.\

Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Однак деякі республіканці із жорсткого крила партії вимагають, аби пропозиція містила заходи для охорони кордону США з Мексикою.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.

Теми: БайденСШАУкраїнагроші
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