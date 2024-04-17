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Байден снова призвал Конгресс разблокировать помощь для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 18:21
Байден снова призвал Конгресс разблокировать помощь для Украины
Джо Байден. фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже не впервые призвал Республиканскую партию как можно быстрее одобрить военную помощь для Украины и Израиля.

Источник: колонка Байдена для газеты The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский президент напомнил о том, как украинские военные сдерживают натиск России по всей линии фронта и как Израиль вместе с союзниками в минувшие выходные отразил массированную ракетную и беспилотную атаку Ирана.

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"И Украина, и Израиль подвергаются нападениям дерзких врагов, которые стремятся к их уничтожению. Путин хочет подчинить народ Украины и поглотить его нацию в новой российской империи. Правительство Ирана хочет уничтожить Израиль навсегда, стерев единственное в мире еврейское государство с лица земли", – констатировал Байден.

По его мнению, США не должны с этим смириться, поскольку "на кону стоит наша безопасность".

"Если Россия победит, войска Путина приблизятся к нашим союзникам по НАТО ближе, чем когда-либо... Мы должны усилить поддержку Украины сейчас, чтобы остановить Путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе", – призывает американский лидер.

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Отдельно Байден подчеркнул, что решение о военной помощи Украине и Израилю означают не "выписывание безлимитных чеков", а инвестиции в американскую промышленную базу.

"Путин неустанно пытался сломать волю украинского народа. Ему это не удалось. Теперь он пытается сломать волю Запада. Мы не можем позволить ему достичь успеха. В истории бывают моменты, которые требуют лидерства и мужества. Это один из них", – заключает президент США.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Однако некоторые республиканцы из жесткого крыла партии требуют, чтобы предложение содержало меры для охраны границы США с Мексикой.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.

Темы: БайденСШАУкраинаденьги
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