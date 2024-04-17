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Республіканець Джонсон назвав дату голосування за його пакет допомоги Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 18:56
Республіканець Джонсон назвав дату голосування за його пакет допомоги Україні
Майк Джонсон. фото: Getty Images

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон анонсував розгляд свого законопроєкту про допомогу Україні, та пообіцяв провести фінальне голосування за нього до кінця 20 квітня.

Джерело: Джонсон у листі до членів нижньої палати Конгресу 17 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios

Деталі: За словами спікера Палати представників, тексти трьох окремих законопроєктів про допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україні будуть опубліковані до кінця середи.

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Ще один законопроєкт буде містити заходи про примусовий продаж китайського додатку TikTok, використання заарештованих російських активів і санкції та "інші заходи з протистояння Росії, Китаю та Ірану".

Реагуючи на обурення деяких республіканців, які вимагали заходів для охорони кордону США з Мексикою, спікер анонсував внесення ще одного законопроєкту про кордон.

Як пояснює Джонсон у листі, чотири законопроєкти про допомогу союзникам США та заходи протидії Росії, Китаю та Ірану будуть об'єднані процедурно, а їхнє внесення в середу дозволить провести обговорення можливих поправок.

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"Очікуємо фінального голосування за схвалення цих законопроєктів ввечері в суботу (20 квітня. – Ред.)", – пише спікер нижньої палати Конгресу.

Напередодні спікер палати Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що розгляне пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона стосовно допомоги Україні та іншим американським союзникам окремими законопроєктами.

Теми: СШАУкраїнагроші
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