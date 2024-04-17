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Республиканец Джонсон назвал дату голосования за его пакет помощи Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 18:56
Республиканец Джонсон назвал дату голосования за его пакет помощи Украине
Майк Джонсон. фото: Getty Images

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон анонсировал рассмотрение своего законопроекта о помощи Украине, и пообещал провести финальное голосование за него до конца 20 апреля.

Источник: Джонсон в письме к членам нижней палаты Конгресса 17 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По словам спикера Палаты представителей, тексты трех отдельных законопроектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине будут опубликованы до конца среды.

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Еще один законопроект будет содержать меры о принудительной продаже китайского приложения TikTok, использование арестованных российских активов и санкции и "другие меры по противостоянию России, Китая и Ирана".

Реагируя на возмущение некоторых республиканцев, которые требовали мер для охраны границы США с Мексикой, спикер анонсировал внесение еще одного законопроекта о границе.

Как объясняет Джонсон в письме, четыре законопроекта о помощи союзникам США и мерах противодействия России, Китаю и Ирану будут объединены процедурно, а их внесение в среду позволит провести обсуждение возможных поправок.

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"Ожидаем финального голосования за одобрение этих законопроектов вечером в субботу (20 апреля. – Ред.)", – пишет спикер нижней палаты Конгресса.

Накануне спикер палаты Майк Джонсон обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки, предусматривающий отдельные голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что рассмотрит предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно помощи Украине и другим американским союзникам отдельными законопроектами.

Темы: СШАУкраинаденьги
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