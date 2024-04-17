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Україна вперше долучиться до найбільших навчань НАТО з кібербезпеки

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 17 квітня 2024, 19:15
Україна вперше долучиться до найбільших навчань НАТО з кібербезпеки
ілюстративне фото. джерело: Jon Feingersh Photography Inc

Українці вперше в історії візьмуть участь у найбільших у світі навчаннях із кібербезпеки Locked Shields 2024, які проходитимуть в Естонії під егідою НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді нацбезпеки та оборони України.

Деталі: У навчаннях Locked Shields 2024 загалом візьмуть участь близько 4000 експертів із понад 40 країн, яким поставлять завдання захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни в умовах, наближених до реальних.

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"Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони", – кажуть в НКЦК.

Locked Shields – найбільші у світі навчання з кібербезпеки. Навчаннями керував і розробляв Центр передового досвіду НАТО з питань кібербезпеки в Таллінні. У 2023 році в них узяли участь 33 країни у складі 24 різних команд.

Україна приєдналась до кіберцентру при НАТО у березні 2022 року попри блокаду цього кроку Угорщиною у минулому.

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Теми: НАТОУкраїнаЗбройні сили
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