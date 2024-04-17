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Украина впервые присоединится к крупнейшим учениям НАТО по кибербезопасности

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 19:15
Украина впервые присоединится к крупнейшим учениям НАТО по кибербезопасности
иллюстративное фото. источник: Jon Feingersh Photography Inc

Украинцы впервые в истории примут участие в крупнейших в мире учениях по кибербезопасности Locked Shields 2024, которые будут проходить в Эстонии под эгидой НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Детали: В учениях Locked Shields 2024 в целом примут участие около 4000 экспертов из более 40 стран, которым поставят задачу защитить инфраструктуру вымышленной нации и ее страны в условиях, приближенных к реальным.

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"Расширение привлечения к участию различных стран и партнеров демонстрирует глобальный охват и важность Locked Shields 2024, что является свидетельством важной роли этих учений в усилении международного сотрудничества в области киберобороны", – говорят в НКЦК.

Locked Shields – крупнейшие в мире учения по кибербезопасности. Учениями руководил и разрабатывал Центр передового опыта НАТО по вопросам кибербезопасности в Таллинне. В 2023 году в них приняли участие 33 страны в составе 24 различных команд.

Украина присоединилась к киберцентру при НАТО в марте 2022 года, несмотря на блокаду этого шага Венгрией в прошлом.

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Темы: НАТОУкраинаВооруженные силы
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