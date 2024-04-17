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На фронті за добу відбулось 71 зіткнення, найбільше атак на Бахмутському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 19:23
На фронті за добу відбулось 71 зіткнення, найбільше атак на Бахмутському напрямку
фото - 38 окрема бригада морської піхоти

За минулу добу на фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 17 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Теми: бойові діївійнаГенштаб
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