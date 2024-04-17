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На фронте за сутки произошло 71 столкновение, больше всего атак на Бахмутском направлении.

Татьяна ОлейникСреда, 17 апреля 2024, 19:23
На фронте за сутки произошло 71 столкновение, больше всего атак на Бахмутском направлении.
фото - 38 отдельная бригада морской пехоты

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 17 апреля

Детали: В Купянском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Темы: боевые действиявойнаГенштаб
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