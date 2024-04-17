Латвія закликає допомогти захистити небо України, як в Ізраїлі
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що зараз важливо допомогти Україні захистити свій повітряний простір від російських ударів так, щоб захист був не гіршим від ізраїльського.
Джерело: заява Сіліні журналістам після зустрічі з президентом Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi
Деталі: Сіліня розповіла, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, зокрема, допомагаючи засобами ППО.
"І ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що вже було зроблено", – сказала прем'єрка.
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуації в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.
У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.