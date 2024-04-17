Латвія закликає допомогти захистити небо України, як в Ізраїлі

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що зараз важливо допомогти Україні захистити свій повітряний простір від російських ударів так, щоб захист був не гіршим від ізраїльського.

Джерело: заява Сіліні журналістам після зустрічі з президентом Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Сіліня розповіла, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, зокрема, допомагаючи засобами ППО.

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"І ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що вже було зроблено", – сказала прем'єрка.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що вважає відмінними ситуації в Україні та Ізраїлі, коли йдеться про захист повітряного простору союзниками.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.