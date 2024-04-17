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Латвия призывает помочь защитить небо Украины, как в Израиле

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 17 апреля 2024, 20:12
Латвия призывает помочь защитить небо Украины, как в Израиле
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня. фото: Getty Images

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что сейчас важно помочь Украине защитить свое воздушное пространство от российских ударов так, чтобы защита была не хуже израильской.

Источник: заявление Силиня журналистам после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Силиня рассказала, что страны Балтии и другие члены ЕС продолжают поддерживать Украину, в частности, помогая средствами ПВО.

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"И мы хотим продолжать поддерживать Украину, ища варианты противовоздушной обороны в дополнение к тому, что уже было сделано", – сказала премьер.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.

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Темы: ЛатвияУкраинаИзраильПВО
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