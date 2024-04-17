Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Прощання з Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня

Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 22:47
Прощання з Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня
Фото: Павло Петриченко / фейсбук

Прощання з активістом, сержантом 59-ї бригади Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня у Михайлівському соборі в Києві.

Джерело: сестра загиблого Марина Петриченко у Twitter (X)

Пряма мова: "Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі". 

Реклама:

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

15 квітня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.

Довідково:

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ. 

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
війна
Нам треба переграти Путіна в рішучості – Зеленський на засіданні Євроради
Зеленський підтвердив удар ЗСУ по Джанкойському аеродрому
Джонсон пропонує направити $61 млрд на допомогу Україні та надати їй ATACMS
Останні новини
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
19:19
Байден розповів про радість військових в окопах на сході, коли голосували підтримку Україні
Усі новини...
Реклама: