Прощання з Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня

Прощання з активістом, сержантом 59-ї бригади Павлом Петриченком відбудеться 19 квітня у Михайлівському соборі в Києві.

Джерело: сестра загиблого Марина Петриченко у Twitter (X)

Пряма мова: "Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі".

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Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі. @vkrainets — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 17, 2024

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

15 квітня на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув активіст, сержант 59-ї бригади Павло Петриченко.

Довідково:

До повномасштабного вторгнення Павло був громадським активістом – учасником Євромайдану, активним учасником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. У березні 2022 він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ.

29 березня петиція Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.