Прощание с Павлом Петриченко состоится 19 апреля

Прощание с активистом, сержантом 59-й бригады Павлом Петриченко состоится 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве.

Источник: сестра погибшего Марина Петриченко в Twitter (X)

Прямая речь: "Похороны младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе".

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Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі. @vkrainets — PetrychenkoM (@GoslingMrs) April 17, 2024

Что предшествовало:

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15 апреля на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб активист, сержант 59-й бригады Павел Петриченко.

Справка:

До полномасштабного вторжения Павел был общественным активистом – участником Евромайдана, активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле пошел в ВСУ.

29 марта петиция Петриченко об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.