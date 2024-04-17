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"Україна – не Сирія": Юсов відреагував на слова Терехова, що Харків може стати новим Алеппо

Тетяна ОлійникСереда, 17 квітня 2024, 23:53
Україна – не Сирія: Юсов відреагував на слова Терехова, що Харків може стати новим Алеппо
Андрій Юсов. Фото - ГУР

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, що Харків не стане новим Алеппо, як зазначив раніше мер міста Ігор Терехов, адже Україна має чим відповідати.

Джерело: Юсов в УП.Підсумки

Пряма мова: "Все ж, Україна – не Сирія. І апокаліптичні сценарії для порівняння я б не використовував. Зрозуміло, що Україна не наодинці в цій ситуації і українські Сили оборони також мають чим відповідати. Але водночас нам критично потрібні міжнародна допомога і підтримка. Це стосується як озброєння вцілому – так і засобів протиповітряної оборони".

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Що передувало:

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив в інтерв’ю виданню The Guardian, що Росія змінила тактику, щоб спробувати знищити енергосистему Харкова та тероризувати його 1,3-мільйонне населення, обстрілюючи житлові райони. Тому Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати протиповітряну допомогу для захисту від атак Росії на великій відстані.

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Довідково:

Сирійське місто Алеппо посилено бомбардували урядові та російські сили в розпал громадянської війни 10 років тому. РФ підтримала уряд сирійського диктатора Башара Асада і почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі.

Внаслідок ударів загинули тисячі людей, було зруйновано значну частину міста. Тисячі жителів Алеппо досі залишаються біженцями, а місто потребує масштабного відновлення.

Теми: Харків
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