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"Украина – не Сирия": Юсов отреагировал на слова Терехова, что Харьков может стать новым Алеппо

Татьяна ОлейникСреда, 17 апреля 2024, 23:53
Украина – не Сирия: Юсов отреагировал на слова Терехова, что Харьков может стать новым Алеппо
Андрей Юсов. Фото - ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, что Харьков не станет новым Алеппо, как отметил мэр города Игорь Терехов, ведь Украине есть чем отвечать.

Источник: Юсов в УП.Итоги

Прямая речь: "Все же, Украина – не Сирия. И апокалиптические сценарии для сравнения я бы не использовал. Понятно, что Украине не наедине в этой ситуации и украинским Силам обороны тоже есть чем отвечать. Но в то же время нам критически нужны международная помощь и поддержка. Это касается как вооружения в целом – так и средств противовоздушной обороны".

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Что предшествовало:

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил в интервью изданию The Guardian, что Россия изменила тактику, чтобы попытаться уничтожить энергосистему Харькова и терроризировать его 1,3-миллионное население, обстреливая жилые районы. Поэтому Харьков может стать вторым Алеппо, если США не примут военную помощь Украине, которая позволит получить противовоздушную помощь для защиты от атак России на большом расстоянии.

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Справка:

Сирийский город Алеппо усиленно бомбили правительственные и российские силы в разгар гражданской войны 10 лет назад. РФ поддержала правительство сирийского диктатора Башара Асада и приступила к интенсивным бомбардировкам восточных районов Алеппо, где скрывались оппозиционные силы и мирные жители.

В результате ударов погибли тысячи человек, была разрушена значительная часть города. Тысячи жителей Алеппо до сих пор остаются беженцами, а город нуждается в масштабном восстановлении.

Темы: Харьков
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