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"Шахеди" з вечора атакували Україну, у двох західних областях лунали вибухи

Ольга Глущенко Четвер, 18 квітня 2024, 07:30
Шахеди з вечора атакували Україну, у двох західних областях лунали вибухи
ілюстративне фото Getty Images

Близько опівночі 18 квітня Повітряні сили повідомили про рух груп ворожих "Шахедів", на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи. Ворожа атака тривала всю ніч. О 7:29 ранку Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Джерело: Повітряні сили, Суспільне

Дослівно: "Група "Шахедів" на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.

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Група "Шахедів" маневрує між Полтавською та Дніпропетровською областями".

00:27: "Ракетна небезпека на півночі".

1:18: "Ракетна небезпека на сході".

ВІДЕО ДНЯ

1:27: "Група "Шахедів" продовжує рух на Житомирщині. Курс – західний".

2:10: "Шахеди" "курсують в напрямку Хмельницького".

2:14: "Група "Шахедів" з Криму в напрямку Одеси!

Група "Шахедів" з Херсонщини курсом на Кривий Ріг".

2:19: На Хмельниччині курс "Шахедів" на Старокостянтинів.

Деталі: О 2:27 Суспільне повідомило про звуки вибухів на Хмельниччині.

2:31 ПС: "Ще одна група шахедів з Херсонської області курсом на північний захід".

2:38: "Загроза застосування балістики з північного сходу".

2:55: "Шахед" з Криму в південному напрямку Одеської області".

3:11: "Чергова група "Шахедів" з Херсонської області курсом на Миколаїв".

3:32: "Шахед" з Криму "продовжує рух курсом на Одесу".

4:01: ""Шахеди" в напрямку через Вінницьку та Черкаську області курсом на північ.

Група ударних БПЛА вздовж кордону Миколаївської та Кіровоградської областей курсом на північний захід.

"Шахед" з Одеської області курсом на північ".

4:59: ""Шахеди" на Вінниччині курсом на захід".

5:20: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході!

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей".

6:02: "Група "Шахедів" на кордоні Хмельницької та Тернопільської областей! Курс на захід".

6:34: "Ударні БПЛА продовжують рух на Івано-Франківщині! Курс на Коломию та Івано-Франківськ".

Деталі: О 6:44 Суспільне повідомило про звуки вибухів на Івано-Фраківщині.

6:49 ПС: "Ще "Шахеди" з півночі Івано-Франківська".

Деталі: О 6:52 на Івано-Фраківщині знову пролунали вибухи.

6:56 ПС: "Ворожі дрони-камікадзе з південно-східного напрямку Івано-Франківська".

Деталі: О7:06 Суспільне знову повідомило про вибухи на Івано-Фраківщині.

О 7:29 ранку Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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