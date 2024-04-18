Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

"Шахеды" с вечера атаковали Украину, в двух западных областях раздавались взрывы

Ольга ГлущенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 07:30
Шахеды с вечера атаковали Украину, в двух западных областях раздавались взрывы
иллюстративное фото Getty Images

Около полуночи 18 апреля Воздушные силы сообщили о движении групп вражеских "Шахедов", в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях раздались взрывы. Вражеская атака продолжалась всю ночь. В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Источник: Воздушные силы, Суспільне

Дословно: "Группа "Шахедов" на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.

Реклама:

Группа "Шахедов" маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями".

00:27: "Ракетная опасность на севере".

1:18: "Ракетная опасность на востоке".

ВИДЕО ДНЯ

1:27: "Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный".

2:10: "Шахеды" "курсируют в направлении Хмельницкого".

2:14: "Группа "Шахедов" из Крыма в направлении Одессы!

Группа "Шахедов" с Херсонщины курсом на Кривой Рог".

2:19: На Хмельнитчине курс "Шахедов" на Староконстантинов.

Детали: В 2:27 Суспільне сообщило о звуках взрывов в Хмельницкой области.

2:38 ВС: "Угроза применения баллистики с северо-востока".

2:31: "Еще одна группа шахедов из Херсонской области курсом на северо-запад".

2:55: "Шахед" из Крыма в южном направлении Одесской области".

3:11: "Очередная группа "Шахедов" из Херсонской области курсом на Николаев".

3:32: "Шахед" из Крыма "продолжает движение курсом на Одессу".

4:01: ""Шахеды" в направлении через Винницкую и Черкасскую области курсом на север.

Группа ударных БПЛА вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей курсом на северо-запад.

"Шахед" из Одесской области курсом на север".

4:59: ""Шахеды" в Винницкой области курсом на запад".

5:20: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке!

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".

6:02: "Группа "Шахедов" на границе Хмельницкой и Тернопольской областей! Курс на запад".

6:34: "Ударные БПЛА продолжают движение на Ивано-Франковщине! Курс на Коломыю и Ивано-Франковск".

Детали: В 6:44 Суспільне сообщило о звуках взрывов на Ивано-Фраковщине.

6:49 ВС: "Еще "Шахеды" с севера Ивано-Франковска".

Детали: В 6:52 на Ивано-Фраковщине снова прогремели взрывы.

6:56 ВС: "Вражеские дроны-камикадзе с юго-восточного направления Ивано-Франковска".

Детали: В 7:06 Суспільне снова сообщило о взрывах на Ивано-Фраковщине.

В 7:29 утра Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.  

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Скоординированная и масштабная серия – ISW об украинских ударах по целям РФ в Крыму и Мордовии
Мы можем выкупить Patriot для Украины – премьер Нидерландов
Удар россиян по Чернигову: количество жертв возросло до 18
Буданов раскрыл план действий внутри РФ: больше рейдов российских добровольцев и удары БпЛА
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: