Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки – посол

Посол України в Канаді Юлія Ковалів повідомила про додатковий пакет підтримки України у представленому бюджеті країни на 2024 рік.

Джерело: Ковалів у Facebook

Пряма мова: "Маємо додатковий пакет підтримки від Канади у представленому бюджеті на 2024 рік".

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Деталі: Ковалів вказала такі пункти додаткової підтримки України з боку Канади:

бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями

1,6 млрд канадських доларів у рамках нової 5-річної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року

216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відбудови України

76 млн канадських доларів для фінансування проектів у рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Крім того, за словами Ковалів, у бюджеті зазначається про плани Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.