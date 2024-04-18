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Канада предоставит Украине дополнительный пакет поддержки – посол

Ольга ГлущенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 01:42
Канада предоставит Украине дополнительный пакет поддержки – посол
флаг Канады, фото: Pixabay

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив сообщила о дополнительном пакете поддержки Украины в представленном бюджете страны на 2024 год.

Источник: Ковалив в Facebook

Прямая речь: "Есть дополнительный пакет поддержки от Канады в представленном бюджете на 2024 год".

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Детали: Ковалив указала следующие пункты дополнительной поддержки Украины со стороны Канады:

  • бюджетная поддержка в размере 2,4 млрд. канадских долларов (из которых 2 млрд. уже перечислены через Специальный счет МВФ), дополнительные 400 млн поступят в ближайшие месяцы
  • 1,6 млрд канадских долларов в рамках новой 5-летней программы военной помощи в соответствии с Соглашением по безопасности, подписанным в Киеве 24.02.2024 года
  • 216,7 млн канадских долларов через ЕБРР для финансирования проектов восстановления Украины
  • 76 млн канадских долларов для финансирования проектов в рамках программы по поддержанию мира и безопасности в Украине, в частности гуманитарное разминирование.

Кроме того, по словам Ковалив, в бюджете отмечается о планах Канады сотрудничать с международными партнерами, странами G7 для привлечения России к ответственности, в том числе путем конфискации суверенных активов РФ.

Темы: Канадапомощь Украине
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