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Канада передбачила у бюджеті $1,6 млрд на озброєння для України

Олена ІвашківСереда, 17 квітня 2024, 03:18
Канада передбачила у бюджеті $1,6 млрд на озброєння для України
фото: Pixabay

У бюджеті Канади передбачили на наступні п'ять років надати Україні летального та нелетального озброєння на 1,6 млрд канадських доларів (1,16 млрд доларів США).

Джерело: CP24 з посиланням на проект федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1 квітня

Деталі: Загалом, канадський уряд планує збільшити військові витрати до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року.

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Теми: Канададопомога Україні
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