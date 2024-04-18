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Росіяни атакували Сумщину КАБами, скидали міни

Ольга Глущенко Четвер, 18 квітня 2024, 02:38
Росіяни атакували Сумщину КАБами, скидали міни
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, зокрема Ямпільську громаду атакували керованими авіаційними бомбами (КАБ), на Великописарівську – скинули 5 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Ямпільська громади".

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Деталі: Росіяни завдали авіаційних ударів КАБ по Ямпільській громаді, 3 вибухи.

На територію Великописарівської громади окупаційні війська скинули 5 мін.

Крім того, по Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів.

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На Краснопільську громаду росіяни скинули 6 боєприпасів типу "ВОГ" з БпЛА, обстріляли FPV-дроном.

В Есманьській громаді зафіксували артобстріл, 3 вибухи.

Білопільську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів – 11 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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