Росіяни атакували Сумщину КАБами, скидали міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, зокрема Ямпільську громаду атакували керованими авіаційними бомбами (КАБ), на Великописарівську – скинули 5 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Ямпільська громади".

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Деталі: Росіяни завдали авіаційних ударів КАБ по Ямпільській громаді, 3 вибухи.

На територію Великописарівської громади окупаційні війська скинули 5 мін.

Крім того, по Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів.

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На Краснопільську громаду росіяни скинули 6 боєприпасів типу "ВОГ" з БпЛА, обстріляли FPV-дроном.

В Есманьській громаді зафіксували артобстріл, 3 вибухи.

Білопільську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї.

По Середино-Будській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів – 11 вибухів.