Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне атаковали Сумскую область КАБами, сбрасывали мины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 02:38
Россияне атаковали Сумскую область КАБами, сбрасывали мины
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 11 обстрелов Сумской области, в частности Ямпольскую громаду атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБ), на Великописаревскую – сбросили 5 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Ямпольская громады".

Реклама:

Детали: Россияне нанесли авиационные удары КАБ по Ямпольской громаде, 3 взрыва.

На территорию Великописаревской громады оккупационные войска сбросили 5 мин.

Кроме того, по Юнаковской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 6 боеприпасов типа "ВОГ" с БпЛА, обстреляли FPV-дроном.

В Есманьской громаде зафиксировали артобстрел, 3 взрыва.

Белопольскую громаду обстреливали из стрелкового оружия.

По Середино-Будской громаде враг ударил из артиллерии и минометов – 11 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Сумская область
РФ ударила по Белополью: один раненый, повреждены газопровод и линия электропередач
Россияне из авиации ударили по Сумщине: раненый мужчина
Остановили с боем: вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: