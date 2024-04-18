Россияне атаковали Сумскую область КАБами, сбрасывали мины

В течение прошлого дня россияне совершили 11 обстрелов Сумской области, в частности Ямпольскую громаду атаковали управляемыми авиационными бомбами (КАБ), на Великописаревскую – сбросили 5 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 39 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Ямпольская громады".

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Детали: Россияне нанесли авиационные удары КАБ по Ямпольской громаде, 3 взрыва.

На территорию Великописаревской громады оккупационные войска сбросили 5 мин.

Кроме того, по Юнаковской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов.

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На Краснопольскую громаду россияне сбросили 6 боеприпасов типа "ВОГ" с БпЛА, обстреляли FPV-дроном.

В Есманьской громаде зафиксировали артобстрел, 3 взрыва.

Белопольскую громаду обстреливали из стрелкового оружия.

По Середино-Будской громаде враг ударил из артиллерии и минометов – 11 взрывов.