Країни ЄС запровадять нові санкції проти Ірану

Лідери країн Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі вирішили запровадити нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на президента Євроради Шарля Мішеля

Пряма мова Мішеля: "Ми вирішили запровадити санкції проти Ірану, це чіткий сигнал, який ми хотіли дати".

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Деталі: Мішель зазначив, що посилення санкцій націлене на компанії, причетні до виробництва безпілотників і ракет.

Лідери ЄС у своїй заяві за підсумками саміту закликали "всі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні".