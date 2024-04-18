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Страны ЕС введут новые санкции против Ирана

Ольга ГлущенкоЧетверг, 18 апреля 2024, 05:54
Страны ЕС введут новые санкции против Ирана
Фото: Getty Images

Лидеры стран Европейского Союза во время саммита в Брюсселе решили ввести новые санкции против Ирана после атаки на Израиль.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на президента Евросовета Шарля Мишеля

Прямая речь Мишеля: "Мы решили ввести санкции против Ирана, это четкий сигнал, который мы хотели дать".

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Детали: Мишель отметил, что усиление санкций нацелено на компании, причастные к производству беспилотников и ракет.

Лидеры ЕС в своем заявлении по итогам саммита призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе".

Темы: ЕСИрансанкции
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