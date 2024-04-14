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ЦАХАЛ: Іран атакував понад 300 повітряними цілями, 99% з них збиті

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 09:39
ЦАХАЛ: Іран атакував понад 300 повітряними цілями, 99% з них збиті
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Ізраїльська армія заявила, що збила майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран.

Джерело: Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі

Пряма мова: "Минулої ночі Іран ініціював напад на Ізраїль, запустивши понад 300 загроз різного типу.

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Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу ЦАХАЛу, а також сильну бойову коаліцію - які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені - це дуже важливе стратегічне досягнення".

Що передувало: Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників.

Сили США на Близькому Сході перехопили понад 70 ударних безпілотників і щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран та його проксі-сили обстріляли Ізраїль в ніч на 14 квітня.

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Теми: ІранІзраїль
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