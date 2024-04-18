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Сирський поговорив з Каволі про боєприпаси і важку бронетехніку для України

Ірина БалачукЧетвер, 18 квітня 2024, 07:19
Сирський поговорив з Каволі про боєприпаси і важку бронетехніку для України
Фото ілюстративне з Facebook Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів розмову з головою Європейського командування Збройних сил США та верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі − говорили про потреби України.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці".

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Деталі: Сторони говорили про посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів ППО, поповнення боєприпасів. А також обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України. Розмова відбулася, як завжди, у дружній, конструктивній обстановці. Продовжуємо нашу співпрацю", − підсумував Сирський.

Теми: СирськийНАТОСШАдопомога Україні
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