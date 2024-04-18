Сырский поговорил с Каволи о боеприпасах и тяжелой бронетехнике для Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел разговор с главой европейского командования Вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи − говорили о потребностях Украины.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике".

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Детали: Стороны говорили об усилении военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укреплении украинских средств ПВО, пополнении боеприпасов. А также обменялись мнениями относительно тактической ситуации на поле боя.

"Поблагодарил США и партнеров по НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины. Разговор состоялся, как всегда, в дружеской, конструктивной обстановке. Продолжаем наше сотрудничество", − подытожил Сырский.