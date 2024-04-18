ЗСУ знешкодили 910 окупантів і знищили 13 артсистем за добу
Четвер, 18 квітня 2024, 07:44
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 910 окупантів, знищили 3 танки та 8 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 456 960 (+910) осіб,
- танків − 7 196 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 13 835 (+8) од,
- артилерійських систем − 11 637 (+13) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 760 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 284 (+5) од,
- крилатих ракет − 2 093 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 618 (+31) од,
- спеціальної техніки − 1 915 (+5) од.
Дані уточнюються.