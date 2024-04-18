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ЗСУ знешкодили 910 окупантів і знищили 13 артсистем за добу

Ірина БалачукЧетвер, 18 квітня 2024, 07:44
ЗСУ знешкодили 910 окупантів і знищили 13 артсистем за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 910 окупантів, знищили 3 танки та 8 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 456 960 (+910) осіб,
  • танків − 7 196 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 13 835 (+8) од,
  • артилерійських систем − 11 637 (+13) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 760 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 284 (+5) од,
  • крилатих ракет − 2 093 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 618 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 915 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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