ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки
Четверг, 18 апреля 2024, 07:44
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 910 оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 456 960 (+910) человек,
- танков − 7 196 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 13 835 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 11 637 (+13) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 760 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 284 (+5) ед,
- крылатых ракет − 2 093 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 618 (+31) ед,
- специальной техники − 1 915 (+5) ед.
Данные уточняются.