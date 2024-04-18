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ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 07:44
ВСУ обезвредили 910 оккупантов и уничтожили 13 артсистем за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 910 оккупантов, уничтожили 3 танка и 8 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 456 960 (+910) человек,
  • танков − 7 196 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 835 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 11 637 (+13) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 760 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 284 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 2 093 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 618 (+31) ед,
  • специальной техники − 1 915 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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