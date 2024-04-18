Окупанти посилили атаки на 7 напрямках, на фронті було 87 боєзіткнень − Генштаб

За минулу добу російські війська завдали по Україні 4 ракетних та 57 авіаційних ударів, а також 89 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; за добу на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Рождественське Сумської області; Синьківка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Диліївка, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Верхньокам’янське, Андріївка, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Водяне, Новокалинове, Новопокровське, Спірне, Сокіл, Семенівка, Соловйове, Красногорівка, Новобахмутівка, Георгіївка, Урожайне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки та Берислав Херсонської області".

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Деталі: Окупанти обстріляли з артилерії понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни 4 рази атакували українські позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

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На Бахмутському напрямку захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку оборонці України відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 3 безуспішні атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту окупантів.