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Оккупанты усилили атаки на 7 направлениях, на фронте было 87 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 09:09
Оккупанты усилили атаки на 7 направлениях, на фронте было 87 боестолкновений − Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российские войска нанесли по Украине 4 ракетных и 57 авиационных ударов, а также 89 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; за сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Рождественское Сумской области; Синьковка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Верхнекаменское, Андреевка, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Водяное, Новокалиново, Новопокровское, Спирное, Сокол, Семеновка, Соловьево, Красногоровка, Новобахмутовка, Георгиевка, Урожайное, Александрополь, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки и Берислав Херсонской области".

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Детали: Оккупанты обстреляли из артиллерии более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали украинские позиции в районе населенного пункта Новосергиевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клещеевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники Украины отбили 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 3 безуспешные атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 складу боеприпасов и 1 другому важному объекту оккупантов.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьХерсонская областьГенштаб
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