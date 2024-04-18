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Сили ППО вночі збили 13 з 13 "Шахедів", які атакували Україну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 09:21
Сили ППО вночі збили 13 з 13 Шахедів, які атакували Україну
Фото: Getty Images

Росіяни у ніч на 18 квітня запустили по Україні 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", сили протиповітряної оборони усі їх збили.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram, речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Деталі: За словами Олещука, загарбники РФ запускали безпілотникик із районів Приморсько-Ахтарськ на території Росії та мису Чауда з окупованого Криму.

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Усі 13 "Шахедів" було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш уточнив, що "Шахеди" атакували стандартними маршрутами і "намагалися максимально ускладнити, заплутати свій слід".

За його словами, "Шахеди" прямують маршрутами, використовуючи складні ділянки місцевості, гирла русла річок, інколи навіть затримуються на деяких місцях. Зокрема, вночі на межі Дніпропетровщини та Полтавщини один з ворожих безпілотників зависнув над водоймою на декілька годин, хоч врешті був знищений.

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"Однак попри таку тактику нашим сили оборони вдалося ліквідувати всі 13 летальних безпілотних літальних апаратів", - зазначив Євлаш.

Теми: ШахедУкраїнаППОвійна
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