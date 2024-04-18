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Силы ПВО ночью сбили 13 из 13 "Шахедов", которые атаковали 7 регионов Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 09:21
Силы ПВО ночью сбили 13 из 13 Шахедов, которые атаковали 7 регионов Украины
Фото: Getty Images

Россияне в ночь на 18 апреля запустили по Украине 13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", силы противовоздушной обороны все их сбили.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram, спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости"

Детали: По словам Олещука, захватчики РФ запускали беспилотники из районов Приморско-Ахтарск на территории России и мыса Чауда из оккупированного Крыма.

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Все 13 "Шахедов" были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш уточнил, что "Шахэды" атаковали стандартными маршрутами и "пытались максимально усложнить, запутать свой след".

По его словам, "Шахеды" следуют маршрутами, используя сложные участки местности, устья русла рек, иногда даже задерживаются на некоторых местах. В частности, ночью на границе Днепропетровской и Полтавской областей один из вражеских беспилотников завис над водоемом на несколько часов, хотя в конце концов был уничтожен.

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"Однако несмотря на такую тактику нашим силам обороны удалось ликвидировать все 13 летальных беспилотных летательных аппаратов", - отметил Евлаш.

Темы: ШахедУкраинаПВОвойна
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