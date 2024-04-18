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Поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 10:03
Поляки заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною
ілюстративне фото: Getty Images

Польські фермери поновили блокування пунктів пропуску "Корчова-Краківець" та "Медика-Шегині". Разом із ПП "Ягодин"-"Дорогуськ" та "Рава-Руська"-"Гребенне" таким чином наразі для українських вантажівок перекриті чотири напрямки.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Інформацію про це українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Республіка Польща.

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Блокування учасники акції на території Польщі розпочали 18 квітня після 9 години по пунктах пропуску "Корчова" та "Медика", що навпроти українських "Краківець" і "Шегині".

На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які слідують в бік України, а по напрямку "Шегинь" як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по "Краківцю" до 9.00 20 квітня і по пункту пропуску "Шегині" до 9.00 19 квітня.

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За словами Демченка, станом на ранок четверга в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на можливість проїзду в бік України близько 1500 вантажівок.

Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

При цьому заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

Пряма мова: "Там протестувальники продовжують ускладнювати рух вантажівкам, пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух. Через ці пункти польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.

Через "Ягодин" як і раніше пропускають в бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю цього напрямку. На ранок 18 квітня на цих двох пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок".

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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