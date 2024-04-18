Поляки заблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокирование пунктов пропуска "Корчева-Краковец" и "Медика-Шегини". Вместе с ПП "Ягодин"-"Дорохуск" и "Рава-Русская"-"Хребенне" таким образом сейчас для украинских грузовиков перекрыты четыре направления.

Источник: спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Информацию об этом украинские пограничники получили от представителей Пограничной стражи Республики Польша.

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Блокирование участники акции на территории Польши начали 18 апреля после 9 часов по пунктам пропуска "Корчева" и "Медика", что напротив украинских "Краковец" и "Шегини".

На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а по направлению "Шегинь" как на выезд из Польши, так и на въезд.

По имеющейся информации, польские фермеры планируют осуществлять блокирование движения по "Краковцу" до 9.00 20 апреля и по пункту пропуска "Шегини" до 9.00 19 апреля.

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По словам Демченко, по состоянию на утро четверга в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают возможности проезда в сторону Украины около 1500 грузовиков.

Осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

При этом заблокированными польскими фермерами также остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Прямая речь: "Там протестующие продолжают затруднять движение грузовикам, пропуская по несколько транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение. Через эти пункты польские протестующие за последнее время вообще не пропускают грузовики в сторону Польши.

Через "Ягодин" по-прежнему пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью этого направления. На утро 18 апреля на этих двух пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 600 грузовиков".