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Росіяни атакували ракетами Селидове на Донеччині: загинула жінка

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 10:36
Росіяни атакували ракетами Селидове на Донеччині: загинула жінка
Фото: Селидівська міскрада

Російські війська у ніч на 18 квітня вдарили ракетами по місту Селидове Донецької області, у результаті чого загинула жінка.

Джерело: Селедівська міськрада у Facebook, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пресслужба МВС

Дослівно: "18.04.2024 р. приблизно о 03.10 стався обстріл м. Селидове 4-ма ракетами. В результаті обстрілу загинула людина - жінка, 1961 р.н.".

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Деталі: Повідомляється, що рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів приватного житлового будинку.

Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю сільгосппідприємства, магазин та приватні житлові будинки. Також було пошкоджено лінії електромереж.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наразі перекрито рух дорогою Селидове - Покровськ.

 

За словами очільника Донецької ОВА, також в результаті обстрілів у Красногорівці Покровського району були поранені двоє людей.

У Костянтинівці Краматорського району було пошкоджено 12 приватних будинків і адмінбудівлю; у Марковому того ж району - пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватний будинок. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка.

У Часовоярській громаді Бахмутського району - пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 людей, у тому числі 13 дітей.

Теми: Донецька областьракетний ударжертвивійна
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