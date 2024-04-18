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Россияне атаковали ракетами Селидово в Донецкой области: погибла женщина

Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 10:36
Россияне атаковали ракетами Селидово в Донецкой области: погибла женщина
Фото: Селидовский горсовет

Российские войска в ночь на 18 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина.

Источник: Селедовский горсовет в Facebook, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, пресс-служба МВД

Дословно: "18.04.2024 г. примерно в 03.10 произошел обстрел г. Селидово 4-мя ракетами. В результате обстрела погиб человек - женщина, 1961 г.р.".

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Детали: Сообщается, что спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов частного жилого дома.

Из-за обстрела повреждено админздание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома. Также были повреждены линии электропередач.

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Сейчас перекрыто движение по дороге Селидово - Покровск.

 

По словам главы Донецкой ОГА, также в результате обстрелов в Красногоровке Покровского района были ранены два человека.

В Константиновке Краматорского района было повреждено 12 частных домов и админздание; в Марково того же района - повреждены 2 админздания и частный дом. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполовка.

В Часовоярской громаде Бахмутского района - повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 127 человек, в том числе 13 детей.

Темы: Донецкая областьракетный ударжертвывойна
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