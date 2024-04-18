Россияне атаковали ракетами Селидово в Донецкой области: погибла женщина
Российские войска в ночь на 18 апреля ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина.
Источник: Селедовский горсовет в Facebook, председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, пресс-служба МВД
Дословно: "18.04.2024 г. примерно в 03.10 произошел обстрел г. Селидово 4-мя ракетами. В результате обстрела погиб человек - женщина, 1961 г.р.".
Детали: Сообщается, что спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов частного жилого дома.
Из-за обстрела повреждено админздание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома. Также были повреждены линии электропередач.
Сейчас перекрыто движение по дороге Селидово - Покровск.
По словам главы Донецкой ОГА, также в результате обстрелов в Красногоровке Покровского района были ранены два человека.
В Константиновке Краматорского района было повреждено 12 частных домов и админздание; в Марково того же района - повреждены 2 админздания и частный дом. В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны и Ямполовка.
В Часовоярской громаде Бахмутского района - повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 127 человек, в том числе 13 детей.