В Україні вила тривога: у Дніпрі пролунали вибухи
Четвер, 18 квітня 2024, 12:39
Влада України оголошувала повітряну тривогу у північних, східних, південних та центральних областях. ЗМІ повідомляли про вибухи у Дніпрі. Небезпека тривала понад 2 години.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Київська, Чернігівська області − ракетна небезпека!"
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Деталі: Станом на 10:40 сирени лунають у 12 областях.
Суспільне повідомляє, що у Дніпрі пролунали вибухи.
Оновлено: Об 11:09 тривоги на Київщині та Чернігівщині скасували.
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"Увага! Ракетний обстріл зі сходу триває ! Залишайтеся в укриттях!", − наголосили у Повітряних силах.
О 12:35 тривоги скасували. Небезпека тривала понад 2 години.