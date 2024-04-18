В Україні вила тривога: у Дніпрі пролунали вибухи

Влада України оголошувала повітряну тривогу у північних, східних, південних та центральних областях. ЗМІ повідомляли про вибухи у Дніпрі. Небезпека тривала понад 2 години.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне

Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Київська, Чернігівська області − ракетна небезпека!"

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Деталі: Станом на 10:40 сирени лунають у 12 областях.

Суспільне повідомляє, що у Дніпрі пролунали вибухи.

Оновлено: Об 11:09 тривоги на Київщині та Чернігівщині скасували.

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"Увага! Ракетний обстріл зі сходу триває ! Залишайтеся в укриттях!", − наголосили у Повітряних силах.

О 12:35 тривоги скасували. Небезпека тривала понад 2 години.