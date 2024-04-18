По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в северных, восточных, южных и центральных областях. СМИ сообщали о взрывах в Днепре. Опасность продолжалась более 2 часов.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Общественное
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Киевская, Черниговская области − ракетная опасность!"
Детали: По состоянию на 10:40 сирены звучат в 12 областях.
Общественное сообщает, что в Днепре прогремели взрывы.
Обновлено: В 11:09 тревоги на Киевщине и Черниговщине отменили.
"Внимание! Ракетный обстрел с востока продолжается! Оставайтесь в укрытиях!", − отметили в Воздушных силах.
В 12:35 тревоги отменили. Опасность продолжалась более 2 часов.