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По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 18 апреля 2024, 12:39
По Украине распространялась тревога: в Днепре прогремели взрывы
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в северных, восточных, южных и центральных областях. СМИ сообщали о взрывах в Днепре. Опасность продолжалась более 2 часов. 

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в TelegramОбщественное

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Киевская, Черниговская области − ракетная опасность!"

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Детали: По состоянию на 10:40 сирены звучат в 12 областях.

Общественное сообщает, что в Днепре прогремели взрывы.

Обновлено: В 11:09 тревоги на Киевщине и Черниговщине отменили.

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"Внимание! Ракетный обстрел с востока продолжается! Оставайтесь в укрытиях!", − отметили в Воздушных силах.

В 12:35 тревоги отменили. Опасность продолжалась более 2 часов.

Темы: воздушная тревога
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