Spiegel: У Німеччині затримали двох агентів РФ, які планували зірвати військову допомогу Україні

Видання Der Spiegel, посилаючись на свої джерела у генпрокуратурі ФРГ, повідомило, що у Баварії викрили двох російських агентів, які вели спостереження за американськими базами на території Німеччини та планували диверсії на військово-транспортних шляхах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.

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Головний обвинувачений – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

Слідчі переконані, що Дітер С. з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів.

У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України.

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Вважають, що спільником Дітера С. був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура зинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

За даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там, серед іншого, є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Дітер С. вже знайомий німецьким органам безпеки. Між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків так званої "ДНР". Оскільки та тепер класифікується німецьким правосуддям як терористична організація, Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

Згідно з інформацією видання, Дітер С. і Александер Й. були доставлені в Карлсруе в середу і постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.

У Чехії раніше заявили, що Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж у межах кампанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об’єктах критичної інфраструктури.

А після нещодавнього розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петер Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах.