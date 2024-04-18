Spiegel: В Германии задержали двух агентов РФ, которые планировали сорвать военную помощь Украине 

Издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в генпрокуратуре ФРГ, сообщило, что в Баварии разоблачили двух российских агентов, которые вели наблюдение за американскими базами на территории Германии и планировали диверсии на военно-транспортных путях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал двух подозреваемых, планировавших диверсионные операции в Германии по заказу российской спецслужбы. Как стало известно изданию, полиция задержала подозреваемых в Байройте.

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Главный обвиняемый – 39-летний Дитер С. русско-германского происхождения из Баварии.

Следователи убеждены, что Дитер С. с октября 2023 общался с контактными лицами из российских спецслужб относительно диверсионных операций в Германии. Утверждают, что он согласился совершить поджоги и подрывы военной инфраструктуры, оружейных заводов и промышленных объектов.

В центре внимания находились, в частности, транспортные пути, которые используются для перевозки грузов военного назначения. Целью запланированных атак было подорвать германскую поддержку Украины.

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Считается, что сообщником Дитера С. был 37-летний Александер Й., тоже российско-германского происхождения, которого федеральная прокуратура обвиняет в том, что он является агентом российской разведки.

По данным издания, один из объектов, по которым шпионили задержанные, расположен в Графенвере в Баварии. Там среди прочего есть важный военный полигон, где армия США тренирует украинских военных, например, на основных боевых танках Abrams.

Дитер С. уже знаком германским органам безопасности. Между 2014 и 2016 годами он принадлежал к боевикам так называемой ДНР. Поскольку и теперь классифицируется германским правосудием как террористическая организация, Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за границей.

Поскольку он владел огнестрельным оружием, федеральная прокуратура также возбудила против него расследование по подозрению в подготовке грозящего государству насильственного акта.

Согласно информации издания, Дитер С. и Александер Й. были доставлены в Карлсруэ в среду и предстали перед судьями Федерального суда. Обоих взяли под стражу.

В Чехии ранее заявили, что Россия предприняла "тысячи" попыток вмешательства в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации ЕС и попыток диверсий на объектах критической инфраструктуры.

А после недавнего раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петер Фиала заявил, что следует ожидать дальнейших таких объявлений в других странах.