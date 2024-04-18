МВС: Жодного випадку контрабанди зброї з України не зафіксовано

Станом на зараз не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України.

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко у Facebook за результатами зустрічі з керівним директором і командувачем цивільними операціями ЄС у Європейській службі зовнішніх справ Стефано Томатом

Пряма мова: "На сьогодні не зафіксовано жодного випадку контрабанди зброї за межі України. Разом з тим маємо враховувати такі ризики. Плануємо продовжувати співпрацю і обмін інформацією, як з агенціями Євросоюзу, так і з країнами-членами. Наразі з партнерами напрацьовуємо спільний план дій запобігання і протидії незаконному обігу зброї, який має посилити підрозділи системи МВС реагувати на такі ризики".

Реклама:

Деталі: За словами Павліченкао, також продовжується співпраця з країнами ЄС в питаннях розмінування українських територій, в першу чергу сільськогосподарських угідь.

Заступниця міністра подякувала за технічну допомогу для проведення робіт з очищення наших територій від ВНП, зокрема через Інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу - FPI.

Чому це важливо: Російська пропаганда неодноразово намагалася дискредитувати Україну та її партнерів за допомогою звинувачень у безконтрольному обігу зброї та контрабанді.