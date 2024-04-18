МВД: Ни одного случая контрабанды оружия из Украины не зафиксировано

По состоянию на сейчас не зафиксировано ни одного случая контрабанды оружия за пределы Украины.

Источник: замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко в Facebook по результатам встречи с руководящим директором и командующим гражданскими операциями ЕС в Европейской службе внешних дел Стефано Томатом

Прямая речь: "На сегодня не зафиксировано ни одного случая контрабанды оружия за пределы Украины. Вместе с тем должны учитывать такие риски. Планируем продолжать сотрудничество и обмен информацией, как с агентствами Евросоюза, так и со странами-членами. Сейчас с партнерами нарабатываем совместный план действий по предотвращению и противодействию незаконному обороту оружия, который должен усилить подразделения системы МВД реагировать на такие риски".

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Детали: По словам Павличенко, также продолжается сотрудничество со странами ЕС в вопросах разминирования украинских территорий, в первую очередь сельскохозяйственных угодий.

Заместитель министра поблагодарила за техническую помощь для проведения работ по очистке наших территорий от ВОП, в частности через Инструмент внешней политики Европейского Союза - FPI.

Почему это важно: Российская пропаганда неоднократно пыталась дискредитировать Украину и ее партнеров с помощью обвинений в бесконтрольном обороте оружия и контрабанде.