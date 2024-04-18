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Розвідка Британії: Чорноморський флот РФ суттєво знизив активність та ховається у Новоросійську

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 квітня 2024, 12:47
Розвідка Британії: Чорноморський флот РФ суттєво знизив активність та ховається у Новоросійську
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії констатувала, що після зміни командувача, у березні 2024 року Чорноморський флот російських загарбників діяв найменш активно з початку війни та дислокується у Новоросійську.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 18 квітня

Дослівно: "Після відсторонення командувача ЧФ РФ  у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни".

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Деталі: У відомстві зазначили, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.

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Сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.

Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська.

У розвідці констатують, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, оскільки це найкращий спосіб уникнути нападу з боку України з моря.

Також у розвідці додали, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, найімовірніше, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.

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Теми: флотРосіярозвідка
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