Розвідка Британії: Чорноморський флот РФ суттєво знизив активність та ховається у Новоросійську
Розвідка Великої Британії констатувала, що після зміни командувача, у березні 2024 року Чорноморський флот російських загарбників діяв найменш активно з початку війни та дислокується у Новоросійську.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 18 квітня
Дослівно: "Після відсторонення командувача ЧФ РФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни".
Деталі: У відомстві зазначили, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2024
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Сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.
Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська.
У розвідці констатують, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, оскільки це найкращий спосіб уникнути нападу з боку України з моря.
Також у розвідці додали, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, найімовірніше, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.
Передісторія:
- У попередньому огляді британська розвідка аналізувала український удар по підприємству з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані.
- В огляді за 15 квітня розвідка Великої Британії повідомила, що РФ намагається вербувати до своєї армії іноземців, щоб уникнути мобілізації всередині країни.