Разведка Британии: Черноморский флот РФ существенно снизил активность и прячется в Новороссийске

Разведка Великобритании констатировала, что после смены командующего, в марте 2024 года Черноморский флот российских захватчиков действовал наименее активно с начала войны и дислоцируется в Новороссийске.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 18 апреля

Дословно: "После отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны".

Детали: В ведомстве отметили, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.

