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Разведка Британии: Черноморский флот РФ существенно снизил активность и прячется в Новороссийске

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 18 апреля 2024, 12:47
Разведка Британии: Черноморский флот РФ существенно снизил активность и прячется в Новороссийске
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании констатировала, что после смены командующего, в марте 2024 года Черноморский флот российских захватчиков действовал наименее активно с начала войны и дислоцируется в Новороссийске.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 18 апреля

Дословно: "После отстранения командующего ЧФ РФ в марте 2024 года флот был наименее активным с начала войны".

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Детали: В ведомстве отметили, что 1 апреля ракетный фрегат класса "Григорович" провел боевые стрельбы в порту Новороссийска.

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Современные российские корабли, такие как фрегат класса "Григорович", имеют системы вертикального запуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям. Такие ракеты исторически перезаряжаются в Севастополе.

Однако Россия в основном вывела свои корабли и подводные лодки Черноморского флота из Севастополя дальше на восток к Новороссийску.

В разведке констатируют, что Черноморский флот будет оставаться в Новороссийске, поскольку это лучший способ избежать нападения со стороны Украины с моря.

Также в разведке добавили, что инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с вооружением в порту Новороссийска, скорее всего, была усовершенствована, чтобы поддерживать новые условия базирования кораблей ЧФ РФ на неопределенный срок.

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Темы: флотРосcияразведка
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