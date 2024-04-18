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Виробник IRIS-T обіцяє надіслати ще одну систему в Україну "за кілька тижнів"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 18 квітня 2024, 13:54
Виробник IRIS-T обіцяє надіслати ще одну систему в Україну за кілька тижнів
IRIS-T SLM. ФОТО DIEHL DEFENCE

Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував доставку ще одніє системи в Україну за кілька тижнів.

Джерело: Раух виданню Bild, "Європейська правда"

Деталі: Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

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"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів", – сказав він.

Постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.

Глава МЗС Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

ВІДЕО ДНЯ

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Теми: ППОНімеччина
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