Виробник IRIS-T обіцяє надіслати ще одну систему в Україну "за кілька тижнів"

Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defense, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM, анонсував доставку ще одніє системи в Україну за кілька тижнів.

Джерело: Раух виданню Bild, "Європейська правда"

Деталі: Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

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"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів", – сказав він.

Постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.

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Міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.